NBA: i Los Angeles Lakers scelgono Darvin Ham come nuovo allenatore (Di sabato 28 maggio 2022) Arriva un importante cambio in panchina ai Los Angeles Lakers. Sarà Darvin Ham, come riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, il nuovo uomo chiamato a guidare la franchigia gialloviola, che dopo il titolo conquistato nel 2020 non ne ha sostanzialmente vista andar bene una. 48 anni, Ham suona apparentemente come una scelta di basso profilo, nel senso che non è esattamente tra i nomi più conosciuti del mondo dei coach della lega. Si tratta però di un uomo che, tra gli assistenti, è notevolmente quotato. La scelta, che comporta la sua permanenza per 4 anni, ha già ricevuto il benestare di LeBron James dai social. Playoff NBA 2022, Butler straripante: Miami supera Boston e porta la serie sul 3-3 E dai Lakers Ham è partito, dal momento che faceva l’assistente di Mike Brown in ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Arriva un importante cambio in panchina ai Los. SaràHam,riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, iluomo chiamato a guidare la franchigia gialloviola, che dopo il titolo conquistato nel 2020 non ne ha sostanzialmente vista andar bene una. 48 anni, Ham suona apparentementeuna scelta di basso profilo, nel senso che non è esattamente tra i nomi più conosciuti del mondo dei coach della lega. Si tratta però di un uomo che, tra gli assistenti, è notevolmente quotato. La scelta, che comporta la sua permanenza per 4 anni, ha già ricevuto il benestare di LeBron James dai social. Playoff NBA 2022, Butler straripante: Miami supera Boston e porta la serie sul 3-3 E daiHam è partito, dal momento che faceva l’assistente di Mike Brown in ...

