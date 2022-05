Le fantasie sulle liceali nel libro del prof del D’Oria di Genova che chiamò “zoccoletta” un’alunna (Di sabato 28 maggio 2022) “Ma lo sai, Mara, che a me piacevi da morire? Solo che tu eri un’alunna di sedici anni e io il tuo professore di greco e di latino, anche se più grande soltanto di nove”: questa è soltanto una delle frasi del libro autobiografico scritto da Andrea Del Ponte che sta facendo discutere alla luce del clamore mediatico generato dalla sua frase “Questa zoccoletta avrà quel che si merita non appena troverà un superiore nella sua vita lavorativa” rivolta a una studentessa del liceo Albertelli di Genova vestita in modo non conforme al regolamento d’istituto. Le fantasie sulle liceali nel libro del prof Andrea Del Ponte che chiamò “zoccoletta” un’alunna Il romanzo, dal titolo ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) “Ma lo sai, Mara, che a me piacevi da morire? Solo che tu eridi sedici anni e io il tuoessore di greco e di latino, anche se più grande soltanto di nove”: questa è soltanto una delle frasi delautobiografico scritto da Andrea Del Ponte che sta facendo discutere alla luce del clamore mediatico generato dalla sua frase “Questaavrà quel che si merita non appena troverà un superiore nella sua vita lavorativa” rivolta a una studentessa del liceo Albertelli divestita in modo non conforme al regolamento d’istituto. LeneldelAndrea Del Ponte cheIl romanzo, dal titolo ...

