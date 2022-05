FQ New Generation, la nostra rubrica sulla nuova musica da tenere d’occhio: Matteo Crea, Claudym e Cioffi (Di sabato 28 maggio 2022) Matteo Crea: “LA SINCERITÀ PAGA, COSÌ CANTO LE MIE PAURE” – “A casa dei miei nasce come riflessione del pessimismo cosmico di un 25enne che si spaventa vedendosi proiettato su un futuro prossimo e dal dubbio: riuscirò ad avere una casa e svincolarmi dai miei per costruirmi il mio spazio nel mondo?”. Matteo Crea, all’anagrafe Matteo Creatini, è nato a Firenze nel 1995, ma ha vissuto in provincia di Livorno per poi trasferirsi a Milano. Si è sempre rimboccato le maniche. Al Politecnico di Milano studia e lavora come stagista, poi ha anche recitato un po’ per caso un po’ per passione – sarà protagonista di ‘Margini’ di Nicolò Falsetti, di prossima uscita – ma il suo faro rimane sempre la musica. “Suono e scrivo da otto anni e ho fatto tanti tentativi adolescenziali come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022): “LA SINCERITÀ PAGA, COSÌ CANTO LE MIE PAURE” – “A casa dei miei nasce come riflessione del pessimismo cosmico di un 25enne che si spaventa vedendosi proiettato su un futuro prossimo e dal dubbio: riuscirò ad avere una casa e svincolarmi dai miei per costruirmi il mio spazio nel mondo?”., all’anagrafetini, è nato a Firenze nel 1995, ma ha vissuto in provincia di Livorno per poi trasferirsi a Milano. Si è sempre rimboccato le maniche. Al Politecnico di Milano studia e lavora come stagista, poi ha anche recitato un po’ per caso un po’ per passione – sarà protagonista di ‘Margini’ di Nicolò Falsetti, di prossima uscita – ma il suo faro rimane sempre la. “Suono e scrivo da otto anni e ho fatto tanti tentativi adolescenziali come ...

