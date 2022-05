Fiorentina, operazione Gollini. Terracciano va al rinnovo (Di sabato 28 maggio 2022) FIRENZE - I movimenti di mercato della Fiorentina riguardano in particolare la porta. Che Vicario e Gollini siano in cima alla lista di gradimento non è un mistero, solo che il Cagliari chiede dieci ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) FIRENZE - I movimenti di mercato dellariguardano in particolare la porta. Che Vicario esiano in cima alla lista di gradimento non è un mistero, solo che il Cagliari chiede dieci ...

Advertising

Fiorentinanews : Più spendo, meno spendo: il maxi ritorno per la #Roma dall'operazione #Mourinho. E sorride anche il fatturato… - sportli26181512 : Fiorentina, operazione Gollini. Terracciano va al rinnovo: Trattativa con l'Atalanta per il portiere. Cragno e Vica… - Alessan43626162 : RT @PGBVLH: La #Fiorentina pensa a #DeSciglio per sostituire il partente #Odriozola. Operazione a 0 e possibile sgarbo alla #Juventus. - ProfidiAndrea : ?? #Atalanta, Gollini e Carnesecchi out: in Kouamé Atalanta e #Fiorentina studiano lo scambio Gollini-Kouamé, opera… - FrancescoNofer5 : @ale_diomai Operazione si scambio che porterebbe a non spendere soldi e a poterli usare in ruoli più cruciali. Non… -