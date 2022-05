Empoli | riscatto in arrivo per Vicario | ecco l’offerta al Cagliari

(Di sabato 28 maggio 2022) Il futuro di Guglielmonon sarà sicuramente al. L’è pronto a riscattare il giocatore dai rossoblù Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’addio di Guglielmoalè soltanto una questione di tempo. L’, infatti, avrebbe deciso di esercitare il diritto disul portiere friulano che verrà prelevato dal club rossoblù (che ne detiene attualmente il cartellino ) per una cifra pari a 10 milioni. Successivamente verranno intavolate delle trattative con chi avanzerà la migliore offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Schira: “L’Empoli è pronto ad esercitare il riscatto per Luperto dal Na… - CalcioNews24 : L'#Empoli pronto a riscattare #Vicario dal #Cagliari ?? - Ftbnews24 : Calciomercato Empoli, riscatto Luperto: il Napoli fissa il prezzo #SerieA - Paroladeltifoso : Empoli – Si studia il futuro ed il possibile riscatto di Luperto: ecco la situazione - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ???? #Eintracht e #Sassuolo su #Pinamonti: servono 20-25mln. ???? #Satriano piace ad #Empoli (contropartita per #Asllani?), #… -

L', infatti, avrebbe deciso di esercitare il diritto disul portiere friulano che verrà prelevato dal club rossoblù (che ...La volontà dell', infatti, è quella di rendere Luperto una colonna della difesa a prescindere dall'allenatore. Per il suo, la cifra da versare nelle casse del Napoli è intorno ai 4 ...L'Empoli vorrebbe confermare Luperto, per farlo bisognerà riscattarlo nel prossimo calciomercato: il Napoli ha fissato il prezzo del centrale ..."L'Empoli è pronta a far scattare l'opzione di riscatto (3M€) e a firmare a titolo definitivo dal Napoli il difensore centrale Sebastiano Luperto. Contratto fino al 2026", scrive Nicolò Schira, giorna ...