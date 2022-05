Calcio | il Real Madrid vince la Champions League | Liverpool sconfitto 1-0

Advertising

Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara tra @LFC-@realmadrid a causa dei disordini: calcio d'inizio alle 21.30 - DiMarzio : #UCLfinal | Posticipato di 15 minuti il calcio d'inizio di @LFC-@realmadrid - OA_Sport : #CALCIO Il Real sul tetto d'Europa per la 14ma volta! Ancelotti nella leggenda - UnUltras : @Ciruzz0N @CikBuon @Luckyluciano971 Nell'almanacco scriveranno Real Madrid (ma lezione di calcio subita) ?????? -

Come successo in altri match di questa stagione di Champions, ilha scommesso, vincendo, sull'efficacia cinica del suo attacco. Il Liverpool ci ha provato in ogni modo, mettendo in campo le sue ...Sono quattordici per ilMadrid. Quattordici Champions League, fa impressione solo scriverla, una cosa del genere. Carlo Ancelotti è di nuovo il re di Parigi, come ai tempi del Psg... ma il suo regno, da stasera, è di ...Parigi, 28 mag. – (Adnkronos) – Il Real Madrid è campione d’Europa per la 14/a volta nella sua gloriosa storia. Nella finale dello Stade de France i ‘blancos’ sconfiggono 1-0 il Liverpool grazie ad un ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Real Madrid batte 1-0 il Liverpool in finale e vince la sua quattordicesima Champions League grazie ad un gol decisivo ne ...