(Di venerdì 27 maggio 2022) Nel ghetto di Rignano Garganico, in Puglia, gravitano 1.300 persone l'anno. I fondatori della cooperativa: "Questo è un ponte di approdo per chi non ha nulla. Perché non cadano nelle braccia dei caporali, facciamo noi da intermediari, gestendo anche i contratti"

Advertising

TerrinoniL : Vite ai margini, terza puntata. Gargano, terra di migranti “Noi, braccianti ora liberi dal giogo del caporalato” - Grosiglioni : RT @repubblica: Vite ai margini, terza puntata. Gargano, terra di migranti “Noi, braccianti ora liberi dal giogo del caporalato” https://t.… - IFlck : RT @repubblica: Vite ai margini, terza puntata. Gargano, terra di migranti “Noi, braccianti ora liberi dal giogo del caporalato” https://t.… - repubblica : Vite ai margini, terza puntata. Gargano, terra di migranti “Noi, braccianti ora liberi dal giogo del caporalato”… - giogalluccio : RT @repubblica: Vite ai margini, terza puntata. Gargano, terra di migranti “Noi, braccianti ora liberi dal giogo del caporalato” [di Karima… -

la Repubblica

Ai bordi di metropoli impazzite, pensiamo solo a mettere in salvo le nostre. […] Non è ... E mostra uno spaccato reale della vita aidelle città. Un film dal finale forte, che in ...Nel Donbas, le forze russe sembrano essersi spostate aidella città di Sievierdonetsk. Il ... 'La pressione sulla Russia è letteralmente una questione di salvareumane', ha aggiunto. ... Vite ai margini, terza puntata. Da schiavi del caporalato a liberi lavoratori: "Qui a Casa Sankara restituiamo dignità e insegniamo la legalità" Nel ghetto di Rignano Garganico, in Puglia, gravitano 1.300 persone l'anno. I fondatori della cooperativa: "Questo è un ponte di approdo per ...SAN LUIS OBISPO (Usa). “La sinistra e tutti quei piccoli guardiani su Twitter diventano isterici se usiamo il termine ‘sostituzione’… se suggeriamo che il Partito Democratico cerca di rimpiazzare l’el ...