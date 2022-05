Ultim’ora Napoli, c’è l’annuncio di De Laurentiis: ha appena rinnovata il contratto! (Di venerdì 27 maggio 2022) È stato tra le sorprese della stagione in casa Napoli, tanto da aver convinto anche i più scettici a puntare su di lui. Parliamo ovviamente di Juan Jesus, arrivato lo scorso anno a parametro zero dalla Roma, tra lo scetticismo più generale. Invece il brasiliano si è imposto e dalla posizione di quarto difensore ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all’interno della squadra, sostituendo alla grande Koulibaly durante l’assenza a causa della Coppa d’Africa, e non solo. FOTO: Getty – Juan Jesus Napoli Ecco perché la dirigenza napoletana si è convinta a rinnovare il contratto a Juan Jesus, annuncio ufficiale che è appena arrivato. A comunicarlo è stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis su Twitter con un bel messaggio: “Juan Jesus è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 27 maggio 2022) È stato tra le sorprese della stagione in casa, tanto da aver convinto anche i più scettici a puntare su di lui. Parliamo ovviamente di Juan Jesus, arrivato lo scorso anno a parametro zero dalla Roma, tra lo scetticismo più generale. Invece il brasiliano si è imposto e dalla posizione di quarto difensore ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all’interno della squadra, sostituendo alla grande Koulibaly durante l’assenza a causa della Coppa d’Africa, e non solo. FOTO: Getty – Juan JesusEcco perché la dirigenza napoletana si è convinta a rinnovare il contratto a Juan Jesus, annuncio ufficiale che èarrivato. A comunicarlo è stato lo stesso presidente Aurelio Desu Twitter con un bel messaggio: “Juan Jesus è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che ...

