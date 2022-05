Tifosi ammassati e studenti imbavagliati, rivolta dei presidi contro la mascherina all'esame (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi chiede che gli esami di terza media e maturità avvengano senza l'obbligo di mascherina. Il quale "potrebbe benissimo essere abolito", dichiara Mario Rusconi che annata: "D'altra parte vedo che si consente che ci siano anche 100.000 Tifosi ammassati al Circo Massimo per ore senza alcun obbligo..." dice il capo dei presidi romani al sito dell'Ansa. La fase peggiore della pandemia di Covid sembra alle spalle con l'estate alle porte, eppure la misura resta ma solo o quasi per gli studenti. Il sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione nel governo Draghi, Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, si dice d'accordo col sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sulla possibilità di fare gli esami ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente dell'Associazione nazionaledi Roma, Mario Rusconi chiede che gli esami di terza media e maturità avvengano senza l'obbligo di. Il quale "potrebbe benissimo essere abolito", dichiara Mario Rusconi che annata: "D'altra parte vedo che si consente che ci siano anche 100.000al Circo Massimo per ore senza alcun obbligo..." dice il capo deiromani al sito dell'Ansa. La fase peggiore della pandemia di Covid sembra alle spalle con l'estate alle porte, eppure la misura resta ma solo o quasi per gli. Il sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione nel governo Draghi, Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, si dice d'accordo col sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sulla possibilità di fare gli esami ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Il pressing dei presidi su esami di terza media e maturità senza mascherina: 'Via, i tifosi stanno ammassati senza alcuna p… - tempoweb : Tifosi ammassati e #studenti con la #mascherina, rivolta dei #presidi contro l'#obbligo all'#esame #maturità… - donatotesta : RT @repubblica: Il pressing dei presidi su esami di terza media e maturità senza mascherina: 'Via, i tifosi stanno ammassati senza alcuna p… - repubblica : Il pressing dei presidi su esami di terza media e maturità senza mascherina: 'Via, i tifosi stanno ammassati senza… - Chiara315 : RT @MediasetTgcom24: Presidi: alla maturità via le mascherine, tifosi ammassati senza #associazionenazionalepresidi #barbarafloridia #mari… -