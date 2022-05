Russia, fonti Farnesina: “Viaggio Salvini a Mosca? Mai comunicato” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Si fa strada l’ipotesi di un Viaggio di Matteo Salvini a Mosca. fonti della Farnesina, però, replicano così a una domanda diretta. “Eravate a conoscenza del Viaggio di Salvini a Mosca? No, non ci è stata fatta alcuna comunicazione, non siamo a conoscenza di alcun Viaggio” sottolineano. Nessuna informazione sarebbe arrivata in merito, almeno per ora, neanche a Palazzo Chigi. “Io a Mosca? La pace merita l’impegno e lo sforzo di tutti. Ci sto lavorando, se fosse utile e possibile sarei disponibile”, ha detto stasera il segretario della Lega, parlando a Como, per la campagna elettorale. Già a inizio mese si era parlato di un possibile Viaggio del leader leghista in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Si fa strada l’ipotesi di undi Matteodella, però, replicano così a una domanda diretta. “Eravate a conoscenza deldi? No, non ci è stata fatta alcuna comunicazione, non siamo a conoscenza di alcun” sottolineano. Nessuna informazione sarebbe arrivata in merito, almeno per ora, neanche a Palazzo Chigi. “Io a? La pace merita l’impegno e lo sforzo di tutti. Ci sto lavorando, se fosse utile e possibile sarei disponibile”, ha detto stasera il segretario della Lega, parlando a Como, per la campagna elettorale. Già a inizio mese si era parlato di un possibiledel leader leghista in ...

Advertising

TgLa7 : #guerraucraiana @matteosalvinimi ha organizzato una missione in #Russia, nell'ambito dei contatti avviati al fine d… - mariamacina : RT @dariodangelo91: 6/8 Fonti ben informate assicurano che #Salvini non avrebbe problemi ad organizzare incontri con esponenti della #Duma,… - davegiramondo : La leadership russa spera che l'Europa si stancherà di aiutare l'Ucraina e che i membri del blocco dovranno concord… - franca2050 : @EmilianoDiMarco @La7tv @rulajebreal Senza fonti? E dove hai vissuto in Russia che non ci sono le fonti - giovannidalloli : @Amaccagno66Anna In Donbas,se uno legge le fonti serie,dopo il 2013 (Euromaidan) la Russia ha sobillato e infiltrat… -