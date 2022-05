Roland Garros, day 6: ok Djokovic, Nadal e Zverev. Super Trevisan, Alcaraz c’è… (Di venerdì 27 maggio 2022) La giornata di venerdì 27 maggio ha proposto agli spettatori del tennis internazionale alcuni emozionanti match valevoli per gli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Per quanto riguarda il draw maschile, da segnalare innanzitutto la vittoria netta e convincente di Diego Schwartzman a discapito di Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1, 6-2; dopo alcune prestazioni altalenanti e una resa al servizio non sempre solida, l’argentino ha elevato il livello sul rosso francese e neutralizzato il tennis variopinto, ma spesso fumoso, del bulgaro. Successo pragmatico anche del canadese Felix Auger-Aliassime, che sta tentando di beneficiare della tradizionale rapidità della terra battuta parigina per scalare gerarchie su questa Superficie; il nordamericano è riuscito ad avere la meglio di Filip Krajinovic, in un ottimo periodo di forma, tramite il ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) La giornata di venerdì 27 maggio ha proposto agli spettatori del tennis internazionale alcuni emozionanti match valevoli per gli ottavi di finale del2022. Per quanto riguarda il draw maschile, da segnalare innanzitutto la vittoria netta e convincente di Diego Schwartzman a discapito di Grigor Dimitrov per 6-3, 6-1, 6-2; dopo alcune prestazioni altalenanti e una resa al servizio non sempre solida, l’argentino ha elevato il livello sul rosso francese e neutralizzato il tennis variopinto, ma spesso fumoso, del bulgaro. Successo pragmatico anche del canadese Felix Auger-Aliassime, che sta tentando di beneficiare della tradizionale rapidità della terra battuta parigina per scalare gerarchie su questaficie; il nordamericano è riuscito ad avere la meglio di Filip Krajinovic, in un ottimo periodo di forma, tramite il ...

