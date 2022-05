"Non ha tempo da perdere". Salvini da Putin? La tremenda profezia di Caracciolo | Video (Di venerdì 27 maggio 2022) Il premier Mario Draghi ha avuto un confronto con il presidente Volodymyr Zelensky, ma la notizia del giorno è un'altra: "Matteo Salvini, leader della Lega, ha annunciato che sta organizzando insieme al partito di Vladimir Putin, Russia Unita, un viaggio a Mosca come messaggero di pace". Lilli Gruber, a Otto e mezzo su La7, dopo aver introdotto l'argomento chiede a Lucio Caracciolo se il Capitano "può riuscire ad aprire una porta con il Cremlino di Putin? Una porta importante?", facendo riferimento ai legami instaurati tra Lega e Russia Unita ai tempi del governo gialloverde. Il direttore di Limes e grande esperto di geopolitica, ospite praticamente fisso del talk fin dal 24 febbraio scorso, quando è iniziata la guerra in Ucraina, risponde con più di una punta di gelido sarcasmo: "Una porta probabilmente gliela ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Il premier Mario Draghi ha avuto un confronto con il presidente Volodymyr Zelensky, ma la notizia del giorno è un'altra: "Matteo, leader della Lega, ha annunciato che sta organizzando insieme al partito di Vladimir, Russia Unita, un viaggio a Mosca come messaggero di pace". Lilli Gruber, a Otto e mezzo su La7, dopo aver introdotto l'argomento chiede a Luciose il Capitano "può riuscire ad aprire una porta con il Cremlino di? Una porta importante?", facendo riferimento ai legami instaurati tra Lega e Russia Unita ai tempi del governo gialloverde. Il direttore di Limes e grande esperto di geopolitica, ospite praticamente fisso del talk fin dal 24 febbraio scorso, quando è iniziata la guerra in Ucraina, risponde con più di una punta di gelido sarcasmo: "Una porta probabilmente gliela ...

