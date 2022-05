MotoGP | scatta il weekend del GP d’Italia! Al Mugello tanti piloti in cerca del fine settimana perfetto

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) Con le prime due sessioni di prove libere (FP1 alle ore 9.55, mentre la FP2 sarà alle ore 14.10)ufficialmente l’attesissimodel Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale2022. Nello splendido scenario delle colline toscane ci attende undi capitale importanza. Spesso questo modo di dire è usato a sproposito. Non certo in questa occasione. La tappa sul circuito delavrà enorme significato per larga parte del gruppo. In primo luogo cercheremo di capire se Enea Bastianini troverà finalmente la giusta continuità. Dopo la vittoria di Le Mans, la terza nelle prime 7 uscite, il pilota romagnolo dovrà iniziare a confermarsi volta dopo volta. La gara di casa potrebbe davvero essere l’occasione giusta per invertire questo trend, contando ...