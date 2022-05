Advertising

AntoVitiello : #Maldini alla Gazzetta: 'Ora tre big e apriamo un ciclo, con una strategia di alto livello possiamo competere in grande'. - PBPcalcio : #maldini su #Gazzetta: “se si scegliesse strategia di mantenimento, senza investimenti, rimarremmo nel limbo tra le… - PBPcalcio : Paolo #Maldini su #Gazzetta: “Ora tre big e apriamo un ciclo, con una strategia di alto livello possiamo competere in grande. ' - RuoccoDanilo : @milanclubRD @Il_Kaiser11 @SimoneCristao Maldini ha un ego smisurato, appena glielo toccano esplode e insulta tutti… - marcullo02 : RT @omeprazolo_: Se maldini dice quelle cose oggi significa che andavano dette oggi. Non fate l'errore di alcuni miei compagni di tifo che… -

So che il Milan ha provato cona fare qualcosa per Theate, mi sembra il club in prima fila ... Comunque, è un attaccante molto rapido con esperienza e un profilo come luinon c'è al Milan. ...Studia da manager, si ispira a qualcuno "Paolo, sono cresciuto guardandolo giocare a calcio.da grande ne apprezzo la serietà, la conoscenza. L'esperienza e soprattutto il garbo. L'... Maldini: 'Ora non c'è disponibilità economica per il salto di qualità. Io e Massara in scadenza, irrispettoso che Elliott non abbia parlato con noi' La bandiera rossonera alla Gazzetta: “Ora tre big e apriamo un ciclo, con una strategia di alto livello possiamo competere in grande. C’è il suo Milan che è tornato grande e c’è la meravigliosa saga d ...Il dna della vittoria non si può comperare. Cesare, Paolo e Daniel fanno la storia del calcio italiano. E presto potrebbero farla del calcio europeo ...