Latina, arrestati tre Casamonica per estorsione (Di venerdì 27 maggio 2022) estorsione e tentata estorsione: sono questi i reati contestati a tre appartenenti del clan dei Casamonica Diego, Guido e Marco Casamonica, questi ultimi due ai domiciliari. Le indagini scaturiscono dalla denuncia di due imprenditori, titolari di un ristorante nella zona lido di Latina, i quali hanno riferito che la sera del 9 marzo, i tre arrestati dopo essere stati a cena presso il loro locale, hanno tentato di farsi consegnare del denaro contante, circa 700 euro, vantando la propria appartenenza alla famiglia Casamonica. I titolari del ristorante non hanno consegnato la somma, ma, intimoriti dalla richiesta e dall’atteggiamento del gruppo, hanno accettato che gli indagati andassero via senza pagare il conto della cena consumata pari a circa 1600 euro. Per questi ... Leggi su influencertoday (Di venerdì 27 maggio 2022)e tentata: sono questi i reati contestati a tre appartenenti del clan deiDiego, Guido e Marco, questi ultimi due ai domiciliari. Le indagini scaturiscono dalla denuncia di due imprenditori, titolari di un ristorante nella zona lido di, i quali hanno riferito che la sera del 9 marzo, i tredopo essere stati a cena presso il loro locale, hanno tentato di farsi consegnare del denaro contante, circa 700 euro, vantando la propria appartenenza alla famiglia. I titolari del ristorante non hanno consegnato la somma, ma, intimoriti dalla richiesta e dall’atteggiamento del gruppo, hanno accettato che gli indagati andassero via senza pagare il conto della cena consumata pari a circa 1600 euro. Per questi ...

