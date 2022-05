La Corte Suprema dà ragione a Joe Biden sulla quantificazione economica dei danni all’ambiente causati dalla Co2 (Di venerdì 27 maggio 2022) La Corte Suprema statunitense riconosce i pericoli dell’emergenza climatica. Ha infatti bocciato le richieste della Louisiana e altri stati, per limitare l’azione del governo Biden a tutela dell’ambiente. La coalizione, a guida repubblicana, aveva fatto ricorso contro le nuove stime del costo economico dei danni causati dai fenomeni naturali più estremi, il così detto social cost of carbon. Si tratta dell’indicatore principale usato dalle agenzie federali per scrivere i nuovi regolamenti nazionali e rafforzare quelli esistenti. Oggi è fissato a 51 dollari per ogni tonnellata di Co2 rilasciata nell’atmosfera. Ed è fondamentale per concedere i permessi di trivellazione e valutare le perdite di raccolto e i rischi di inondazione. Con i piani di decarbonizzazione del Build back better Act bloccati al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Lastatunitense riconosce i pericoli dell’emergenza climatica. Ha infatti bocciato le richieste della Louisiana e altri stati, per limitare l’azione del governoa tutela dell’ambiente. La coalizione, a guida repubblicana, aveva fatto ricorso contro le nuove stime del costo economico deidai fenomeni naturali più estremi, il così detto social cost of carbon. Si tratta dell’indicatore principale usato dalle agenzie federali per scrivere i nuovi regolamenti nazionali e rafforzare quelli esistenti. Oggi è fissato a 51 dollari per ogni tonnellata di Co2 rilasciata nell’atmosfera. Ed è fondamentale per concedere i permessi di trivellazione e valutare le perdite di raccolto e i rischi di inondazione. Con i piani di decarbonizzazione del Build back better Act bloccati al ...

