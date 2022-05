Erdogan prende il capo dell' Isis | nelle sue mani il destino di Nato e occidente

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il leadera Turchia dice no all'ingresso di Svezia e Finlandia ma in realtà tratta con gli Usa. E dopo aver preso il jihadista il suo potere negoziale aumenta. La sorteSegui su affaritaliani.it

svasilander : foderate di salame ancora nn hanno capito che è Putin che nn vuole parlare di pace fino a che nn si prende quello c… - TarallucciE : RT @sruotolo1: Gentile Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT l’Olanda, la Norvegia, la Finlandia e finanche la Germania hanno deciso d… - shineelite2 : Scusate,ma perchè la Russia sta facendo andare un'altra nave nel Mar Nero,sapendo benissimo che Erdogan ha chiuso a… - DCorbetta : @minutepietro1 Se #Putin prende il mare che è l’unico sbocco se viene chiuso a nord dai nuovi NATO #Erdogan verrà s… - imbro76 : Erdogan dice sì a Svezia e Finlandia nella Nato se non gli rompono mentre si prende il Kurdistan in pratica l’auto… -

La Russiadi mira i civili ucraini come parte della sua strategia militare in stile nazista". 07:52 26/05 Attesa per la telefonata tra Macron edEmmanuel Macron sentirà alle 11.30 il ...Il presidente della Repubblicaspunto dalla lunga, lunghissima storia dell'università di ... Il vertice con, che nel conflitto sta vestendo i panni del mediatore, servirà per fare il ...Nei prossimi giorni si capirà se Erdogan sta solo alzando il tiro nella speranza che la Nato prenda una posizione netta su Pkk e Ypg o davvero lancerà un'operazione militare oltreconfine. In base a ...Il presidente turco Erdogan, che finora si è opposto alla candidatura di Svezia e Finlandia, ha sentito al telefono i leader dei due Paesi scandinavi esprimendo le proprie preoccupazioni riguardo ...