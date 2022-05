Djokovic-Bedene in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) Novak Djokovic se la vedrà contro Aljaz Bedene al terzo turno del Roland Garros 2022. Il numero uno del mondo ha lasciato le briciole nelle sue prime due uscite confermando l’ottimo rendimento dell’ultimo periodo. Si prospetta tutto semplice anche contro lo sloveno, giocatore contro cui Nole non ha mai faticato più di tanto nella sua carriera. I precedenti sono 3-0 in favore del serbo. Il secondo si è disputato proprio a Parigi a livello di terzo turno nel 2016. Servirà un miracolo a Bedene per provare a fare partita pari contro Djokovic. Il numero 195 del mondo, però, può già dirsi estremamente soddisfatto del proprio percorso, lui che ha avuto accesso al tabellone grazie al ranking protetto. Lo sloveno sta cercando faticosamente di risalire il ranking dopo i ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Novakse la vedrà contro Aljazal terzo turno del. Il numero uno del mondo ha lasciato le briciole nelle sue prime due uscite confermando l’ottimo rendimento dell’ultimo periodo. Si prospetta tutto semplice anche contro lo sloveno, giocatore contro cui Nole non ha mai faticato più di tanto nella sua carriera. I precedenti sono 3-0 in favore del serbo. Il secondo si è disputato proprio a Parigi a livello di terzo turno nel 2016. Servirà un miracolo aper provare a fare partita pari contro. Il numero 195 del mondo, però, può già dirsi estremamente soddisfatto del proprio percorso, lui che ha avuto accesso al tabellone grazie al ranking protetto. Lo sloveno sta cercando faticosamente di risalire il ranking dopo i ...

