Calcio | Monza batte Pisa 2-1 nella finale d’andata per la A

Il Monza è a 90 minuti da una storica promozione in Serie A. In un U-Power Stadium pieno zeppo, con quasi diecimila tifosi presenti, la squadra di Giovanni Stroppa ha battuto 2-1 il Pisa nella finale d`andata dei playoff di Serie B. In vantaggio già dopo nove minuti col solito Dany Mota, i brianzoli trovano i trovano il raddoppio con Gytkjaer, che va in gol un quarto d`ora dopo il suo ingresso in campo.Il Pisa riesce a segnare solo negli ultimi secondi con Berra. Una rete, quella dei nerazzurri toscani, decisiva per rimanere in vita in vista della gara di ritorno, domenica all`Arena Garibaldi: per festeggiare una nuova promozione dopo 32 anni dovranno vincere con almeno con due gol di scarto. In caso di parità, infatti, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori visto che entrambe hanno ...

Eurosport_IT : Il Monza vince l'andata! ???? #SerieB | #MonzaPisa - sportmediaset : Al Monza il primo round ma Berra tiene in corsa il Pisa con un gol in extremis #monza-pisa - sportli26181512 : Berlusconi carica il Monza per la gara di Pisa: «Voglio undici guerrieri. La A non dovrà sfuggirci»: Il presidente… - serieB123 : Berlusconi carica il Monza per la gara di Pisa: «Voglio undici guerrieri. La A non dovrà sfuggirci»… - peppe844 : RT @Eurosport_IT: Il Monza vince l'andata! ???? #SerieB | #MonzaPisa -