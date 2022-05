Borussia Dortmund, colpo a parametro zero: preso il 19enne Braaf, ex Udinese e Manchester City (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la partenza di Haaland, il Borussia Dortmund si è subito attivato sul mercato e continua a mettere a segno colpi. Dopo Adeyemi, naturale sostituto del norvegese, i gialloneri hanno ufficializzato altri due acquisti. Il primo è una vecchia conoscenza della Serie A e risponde al nome di Jayden Braaf. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, lo scorso anno ha vestito anche la maglia dell’Udinese, collezionando 4 presente ed un gol prima di infortunarsi. In scadenza di contratto con i citizens, il Dortmund ha deciso di scommettere su di lui. L’altro acquisto è invece Alexander Meyer, portiere che arriva dal Jahn Regensburg e ricoprirà il ruolo di secondo di Kobel. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la partenza di Haaland, ilsi è subito attivato sul mercato e continua a mettere a segno colpi. Dopo Adeyemi, naturale sostituto del norvegese, i gialloneri hanno ufficializzato altri due acquisti. Il primo è una vecchia conoscenza della Serie A e risponde al nome di Jayden. Cresciuto nelle giovanili del, lo scorso anno ha vestito anche la maglia dell’, collezionando 4 presente ed un gol prima di infortunarsi. In scadenza di contratto con i citizens, ilha deciso di scommettere su di lui. L’altro acquisto è invece Alexander Meyer, portiere che arriva dal Jahn Regensburg e ricoprirà il ruolo di secondo di Kobel. SportFace.

