Sondaggi politici Swg, il 48% degli italiani pensa che il proprio stipendio sia troppo basso (Di giovedì 26 maggio 2022) Gli italiani guadagnano troppo poco, è questo che emerge da alcune domande contenute negli ultimi Sondaggi politici svolti da Swg. Sono quelle in cui, per l'esattezza, si chiede un'opinione sulla propria retribuzione e sulla possibile introduzione di un salario minimo. È del 48% la percentuale di italiani che ritiene la propria retribuzione bassa (38%) o molto bassa (10%). Dato interessante, tale proporzione sale al 54% nel caso delle donne e scende al 43% in quello degli uomini Il 47% invece pensa di prendere uno stipendio adeguato, mentre solo il 4% uno elevato e solo l'1% uno molto elevato.

