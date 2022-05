(Di giovedì 26 maggio 2022) Palermo, 26 mag. (Adnkronos) -disull'isola di, dove ieri mattina è scoppiato unche poi si è propagato per decine di ettari alimentato dal forte vento di scirocco. Dall'alba sono di nuovo in volo i Canadair per tentare di spegnere le fiamme che hanno distrutto piante e alberi. L'sarebbe scoppiatoledella'Protezione civile' con Ambra Angiolini. Secondo gli abitanti di, l'intenzione del regista era quella di simulare un piccoloma poi per errore ilsarebbe esploso davvero.

Advertising

fisco24_info : Notte di fuoco a Stromboli, incendio durante riprese fiction: (Adnkronos) - Notte di fuoco sull'isola di Stromboli,… - lifestyleblogit : Notte di fuoco a Stromboli, incendio durante riprese fiction - - TV7Benevento : Notte di fuoco a Stromboli, incendio durante riprese fiction - - marcopalaz : RT @stromboli1975: La notte è lunga e la battaglia con il fuoco adesso si lotta con pale e zappe e braccia umane visto che i Canadair non… - NicolettaGiaco4 : RT @stromboli1975: La notte è lunga e la battaglia con il fuoco adesso si lotta con pale e zappe e braccia umane visto che i Canadair non… -

il Resto del Carlino

Protagonista della vicenda accaduta l'altraè un meccanico 31ene di Tortona, in provincia di ...è stata raggiunta poco dopo da una pattuglia di carabinieri e da una squadra di vigili delAll'una digli ho dunque inviato un messaggio su Whatsapp, ma non lo ha letto. L'ultimo suo ... Vigili del, forze dell'ordine e volontari stanno passando al setaccio il letto e le sponde del ... Raid al mercato Notte di fuoco per i pescatori Palermo, 26 mag. (Adnkronos) - Notte di fuoco sull'isola di Stromboli, dove ieri mattina è scoppiato un incendio che poi si è propagato per decine di ettari alimentato dal forte vento di scirocco.Un incendio è divampato nella notte tra martedì e mercoledì nel piazzale della Giustozzi ... Malgrado l’intervento tempestivo, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino alle 6.30 per spegnere le ...