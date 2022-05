Menarini inaugura la nuova sede regionale a Dubai negli Emirati Arabi Uniti

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il gruppo farmaceutico, presente in 140 paesi del mondo, mira a innalzare lo standard dell'assistenza sanitaria per i pazienti della regione Medio Oriente e Africa (MEA) con prodotti innovativi e ricerca all'avanguardia, 26 maggio 2022 /PRNewswire/, gruppo farmaceutico italiano leader del settore fondato nel 1886, hato oggi la suaall'interno delScience Park, nel quadro dell'obiettivo di espansione della propria presenza nella regione Medio Oriente e Africa (MEA). Il Gruppo, specializzato in ricerca e produzione farmaceutica, consumer healthcare, oncologia e diagnostica, ha stabilito ladel nuovo ufficio...

Advertising

L_Argomento : Menarini inaugura la nuova sede a Dubai - lifestyleblogit : Menarini, inaugura nuova sede regionale a Dubai - - ledicoladelsud : Menarini, inaugura nuova sede regionale a Dubai - Italpress : Menarini inaugura la nuova sede a Dubai - fisco24_info : Menarini, inaugura nuova sede regionale a Dubai: (Adnkronos) - Il gruppo farmaceutico già presente in 140 paesi del… -

Adnkronos

Questo è perun passo fondamentale nella giusta direzione e continueremo a lavorare al fianco del governo degli Emirati Arabi Uniti per innalzare gli standard dell'assistenza sanitaria e ..."La presenza in uno snodo farmaceutico di punta come Dubai - ha aggiunto - potenzierà le capacità die migliorerà l'accesso al mercato con la fornitura di prodotti all'avanguardia nell'... Menarini, inaugura nuova sede regionale a Dubai 26 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Menarini, gruppo farmaceutico italiano leader del settore fondato nel 1886, ha inaugurato oggi la sua sede regionale all'interno del Dubai Science Park, nel quadro ...Il gruppo farmaceutico già presente in 140 paesi del mondo, ora punta a 'innalzare lo standard dell’assistenza sanitaria per i pazienti' della ...