Allarme armi in Usa, le inutili proposte dem: gli americani non guariranno mai (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Prima seminano, ora piangono per le troppe armi in Usa. Gli americani sono così, eternamente ancorati alla lacrima spettacolare quando avvengono le tragedie, totalmente incapaci di rifuggire dalla loro cultura della pistola facile. E dopo la strage in Texas, gli ultimi dibattiti in seno al Partito democratico (teoricamente, quello che dovrebbe essere più ostile alla diffusione di armi), pubblicati anche dall’Ansa, lo dimostrano. armi, Usa, e la “riforma” che non servirà a nulla Ora si parla di “riforma delle armi” come se non ci fosse un domani. Impossibile non farlo, probabilmente, anche solo per questioni d’immagine, visto l’imbarazzo per l’ennesima tragedia consumata negli States, ai danni di decine di vite innocenti spazzate via così, quasi in un battito di ciglia, perché nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Prima seminano, ora piangono per le troppein Usa. Glisono così, eternamente ancorati alla lacrima spettacolare quando avvengono le tragedie, totalmente incapaci di rifuggire dalla loro cultura della pistola facile. E dopo la strage in Texas, gli ultimi dibattiti in seno al Partito democratico (teoricamente, quello che dovrebbe essere più ostile alla diffusione di), pubblicati anche dall’Ansa, lo dimostrano., Usa, e la “riforma” che non servirà a nulla Ora si parla di “riforma delle” come se non ci fosse un domani. Impossibile non farlo, probabilmente, anche solo per questioni d’immagine, visto l’imbarazzo per l’ennesima tragedia consumata negli States, ai danni di decine di vite innocenti spazzate via così, quasi in un battito di ciglia, perché nel ...

