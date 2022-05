Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 25/05/22 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Eccoli lì, Ida Platano e Riccardo Guarnieri mentre brindano all’ennesima imbarazzante pantomima che ci hanno regalato nel loro lustro a Uomini e Donne. Guardate che sguardi sberluccicanti, che espressione sorniona! Per l’amore che li lega nonostante tutto e tutti, dite? Naaa, perché pensano di averci fregati tutti quanti, stelline! Peccato che ad aver abboccato alla sceneggiata dell’amore “così bello che non va buttato” sono stati giusto Gianni Sperti e Tinì Cansino, ahiloro. Ma anche con tutta la buona fede di questo mondo (che loro si sono già giocati ormai anni fa, a ben vedere!), voglio dire… Ma come possiamo MINIMAMENTE credergli se nel corso della STESSA REGISTRAZIONE abbiamo visto, nell’ordine: – Riccardo che si lagna per venti minuti perché Gloria Nicoletti “non dà valore a quello che abbiamo vissuto” e l’ha rimbalzato senza concedergli manco ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Eccoli lì, Ida Platano e Riccardo Guarnieri mentre brindano all’ennesima imbarazzante pantomima che ci hanno regalato nel loro lustro a. Guardate che sguardi sberluccicanti, che espressione sorniona! Per l’amore che li lega nonostante tutto e tutti, dite? Naaa, perché pensano di averci fregati tutti quanti, stelline! Peccato che ad aver abboccato alla sceneggiata dell’amore “così bello che non va buttato” sono stati giusto Gianni Sperti e Tinì Cansino, ahiloro. Ma anche con tutta la buona fede di questo mondo (che loro si sono già giocati ormai anni fa, a ben vedere!), voglio dire… Ma come possiamo MINIMAMENTE credergli se nel corso della STESSA REGISTRAZIONE abbiamo visto, nell’ordine: – Riccardo che si lagna per venti minuti perché Gloria Nicoletti “non dà valore a quello che abbiamo vissuto” e l’ha rimbalzato senza concedergli manco ...

