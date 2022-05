Strage a scuola: Trump e governatore del Texas venerdì alla kermesse della lobby delle armi (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Presentata come “una celebrazione del Secondo Emendamento” caratterizzata da “star della politica”, a partire da Donald Trump, la convention annuale della National Rifle Association si aprirà venerdì a Houston in un Texas sotto shock per la Strage di bambini della scuola elementare di Uvalde. Uccisi da un ragazzo di poco più grande, che aveva potuto, grazie alle leggi texane iper permissive in materia di armi, legalmente il fucile usato non appena compiuti i 18 anni. Ed alla kermesse della potente lobby delle armi, contro la quale si è scagliato Joe Biden nell’accorato discorso fatto stanotte in cui si è chiesto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Presentata come “una celebrazione del Secondo Emendamento” caratterizzata da “starpolitica”, a partire da Donald, la convention annualeNational Rifle Association si apriràa Houston in unsotto shock per ladi bambinielementare di Uvalde. Uccisi da un ragazzo di poco più grande, che aveva potuto, grazie alle leggi texane iper permissive in materia di, legalmente il fucile usato non appena compiuti i 18 anni. Edpotente, contro la quale si è scagliato Joe Biden nell’accorato discorso fatto stanotte in cui si è chiesto ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - civcatt : 'Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e… - WilloZena22 : RT @parallelecinico: Ieri in Texas un ragazzo ha compiuto l'ennesima strage in una scuola americana, uccidendo 19 studenti e due insegnanti… - thecoolmauri : RT @fabcet: Ok la dico. Visto le immagini della scuola della strage in #Texas. Solo genitori latini e afroamericani, nessuno di quelli che… -