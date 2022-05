Sparatoria Texas, è strage di bambini. “Cosa stiamo facendo? Basta alla violenza delle armi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Senatore Murphy: “Cosa stiamo facendo?” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CNN (@cnn) “Cosa stiamo facendo?” Il senatore democratico Chris Murphy ha lanciato un emozionante appello all’azione in Senato dopo la Sparatoria alla scuola elementare Robb, nel sud del Texas, che ha causato la morte di 19 studenti e due adulti (nel video si fa riferimento a 14 bambini uccisi, quanti erano stati accertati nella serata di martedì, ndr). “Cosa stiamo facendo?” si chiede più volte commosso. “Pochi giorni dopo che un killer è entrato in un negozio di alimentari per uccidere i clienti afroamericani abbiamo tra le mani ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Senatore Murphy: “?” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CNN (@cnn) “?” Il senatore democratico Chris Murphy ha lanciato un emozionante appello all’azione in Senato dopo lascuola elementare Robb, nel sud del, che ha causato la morte di 19 studenti e due adulti (nel video si fa riferimento a 14uccisi, quanti erano stati accertati nella serata di martedì, ndr). “?” si chiede più volte commosso. “Pochi giorni dopo che un killer è entrato in un negozio di alimentari per uccidere i clienti afroamericani abbiamo tra le mani ...

