Maria Falcone | “Soldi del Pnrr non finiscano nelle mani dei mafiosi” Draghi | “Rafforziamo i controlli e contrastiamo le infiltrazioni”

"Spero che questo flusso di soldi che arriverà con il Pnrr serva per riscrivere la storia del Sud e che non finisca nelle mani dei mafiosi". È questo l'appello al governo lanciato da Maria Falcone, presidente della fondazione Falcone, nel corso del convegno "Il ruolo della finanza nella lotta alla mafia" all'auditorium Gaber di Milano. "Per proteggere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, semplifichiamo le procedure, miglioriamo il sistema di contrasto alle infiltrazioni, rafforziamo i controlli – ha risposto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo dal palco – ampliamo gli strumenti a disposizione dei prefetti, come la prevenzione collaborativa, senza ...

