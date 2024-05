Calcio Serie B Ascoli | pesante tonfo casalingo col Cosenza - Parma promosso in A

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo la vittoria di Terni i bianconeri, in preda ai soliti problemi offensivi, non riescono a recuperare la rete degli ospiti, ripiombando nei Play-Out.in A, Como vicinissimo VALLESINA, 1 maggio 2024 – Ci si attendava tanto dalla gara del “Del Duca” contro ildell’ex tecnico William Viali, che aveva guidato i bianconeri ad inizio stagione. C’era da dar continuità alla prestigiosa vittoria di Terni con qualunque risultato, per fare dei piccoli passi in avanti verso la salvezza. La partita di oggi invece, ha visto l’uscire sconfitto di misura per 1-0, evidenziando di nuovo, pur dopo un’ottima gara, i soliti problemi offensivi, 1 solo gol nelle ultime 5 gare. Match che ha visto un ottimo avvio dei bianconeri. Il primo brivido al 5’ quando l’arbitro, il Sig.Piccinini di Forlì, ha decretato un rigore a favore ...

rissa tra genitori durante una partita di Calcio Under 16 tra Napoli e Parma. Secondo quanto riportato da 'Napoli Today', mentre in campo i giovani disputavano il match, sugli spalti si scatenava una rissa che ha reso necessario il trasport in ospedale di un 54enne . Soccorso immediatamente dai ...

Il cuore del Bari è Valerio Di Cesare. Capitano, 41 anni, oggi autore di un gol che può essere determinante per evitare la retrocessione diretta. Non guasta la festa del Parma che grazie al pareggio in Puglia è promosso matematicamente in serie A dove torna dopo tre anni. Consente al Bari di ...

19.55 Il triplice fischio al 'San Nicola' di Bari dà il via alla festa per le strade di Parma . Dopo tre stagioni in cadetteria gli emiliani riassaporano la Serie A. E' bastato il pareggio, 1-1,sul campo dei biancorossi per garantire (complice il ko del Venezia a Catanzaro) il margine di 7 punti ...

Balata: "Sono veramente felice per il parma, la società merita la promozione" - "Sono veramente felice per il parma, il club merita questo risultato". A dirlo è Mauro Balata. Il presidente della Lega Serie B ha parlato della promozione dei gialloblù ai microfoni di Sky Sport .

parma in serie A, parte la festa. Dai meriti di Pecchia ai baby talenti: l'anno magico dei Ducali - Con l'1-1 di Bari il parma festeggia la promozione in serie A dopo 3 stagioni in serie B. Il salto di categoria è un premio alla fiducia della famiglia Krause in dirigenti sportivi abili a scovare ...

Il parma torna in Serie A, altra impresa di Pecchia: è la terza promozione - L'ex centrocampista del Napoli Fabio Pecchia conduce il parma verso la matematica promozione in Serie A. "parmaAgain Siamo in Serie A! Con 21 vittorie e 11 pareggi, questa squadra ha dimostrato il suo ...

