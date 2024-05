AEW | Brutte notizie per Taz Dovrà sottoporsi a diversi interventi per spalle e ginocchia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Taz, membro daanni del team di commento in AEW, è un autentico veterano nel mondo del wrestling: nel corso degli anni si è fatto un nome prima in ECW e poi in WWE. Gli infortuni lo hanno sempre tormentato e, ora, pare chetornare sotto i ferri. Il tempo presenta il conto Attraverso un post su X, Taz ha rivelato di aver bisogno di sostituzioni articolari per. Questi problemi fisici sarebbero il risultato di anni di intenso allenamento e sollevamento pesi, ma non direttamente causati dagli urti subiti durante i match. Parlando della sua situazione, Taz ha dato anche un consiglio a tutti i giovani atleti, invitandoli ad allenarsi in modo più intelligente e di non spingersi al limite soltanto per sembrare più grossi. Went to a highly acclaimed orthopedic surgeon yesterday ...