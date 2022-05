"Il debito estero lo paghiamo così...". L'ultima sfida della Russia a Biden (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Russia inizierà a pagare il suo debito estero in rubli dopo che gli Stati Uniti hanno posto fine all'esenzione che consente a Mosca di effettuare i pagamenti in dollari per i detentori negli Usa di bond russi. «Osservando che il rifiuto di estendere questa licenza rende impossibile continuare a servire il debito estero del governo in dollari Usa, i pagamenti saranno effettuati nella valuta russa», ha affermato il ministero delle Finanze russo. La Russia «ha tutti i fondi per i pagamenti» e «pagherà in rubli». così il presidente della Duma risponde agli Stati Uniti, che hanno annunciato lo stop all'estensione della deroga chiave che consente a Mosca di pagare i detentori negli Usa di bond russi. Nelle intenzioni di Washington, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lainizierà a pagare il suoin rubli dopo che gli Stati Uniti hanno posto fine all'esenzione che consente a Mosca di effettuare i pagamenti in dollari per i detentori negli Usa di bond russi. «Osservando che il rifiuto di estendere questa licenza rende impossibile continuare a servire ildel governo in dollari Usa, i pagamenti saranno effettuati nella valuta russa», ha affermato il ministero delle Finanze russo. La«ha tutti i fondi per i pagamenti» e «pagherà in rubli».il presidenteDuma risponde agli Stati Uniti, che hanno annunciato lo stop all'estensionederoga chiave che consente a Mosca di pagare i detentori negli Usa di bond russi. Nelle intenzioni di Washington, ...

