Genova. Matteo Renzi si schiera con il sindaco Marco Bucci (Di mercoledì 25 maggio 2022) Italia Viva insieme al centrodestra nel capoluogo ligure. “Siamo a Genova, abbiamo già annunciato il nostro sostegno a Marco Bucci. Sono passato anche oggi davanti ai lavori ormai terminati del Bisagno, che per me è un pezzo di cuore. È solo un esempio per dire quanto questa città abbia bisogno di sviluppo infrastrutturale e quanto questo sviluppo infrastrutturale sia bloccato dalla logica dei no dei 5 Stelle. Mai dimenticare che il genovese Beppe Grillo urlava che contro la Gronda avrebbe schierato l’esercito”. Queste le parole di Matteo Renzi a Genova dopo l’udienza contro l’archiviazione della sua denuncia contro i pm fiorentini per l’inchiesta Open. Matteo Renzi precisa che si tratta di un appoggio personale al ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Italia Viva insieme al centrodestra nel capoluogo ligure. “Siamo a, abbiamo già annunciato il nostro sostegno a. Sono passato anche oggi davanti ai lavori ormai terminati del Bisagno, che per me è un pezzo di cuore. È solo un esempio per dire quanto questa città abbia bisogno di sviluppo infrastrutturale e quanto questo sviluppo infrastrutturale sia bloccato dalla logica dei no dei 5 Stelle. Mai dimenticare che il genovese Beppe Grillo urlava che contro la Gronda avrebbeto l’esercito”. Queste le parole didopo l’udienza contro l’archiviazione della sua denuncia contro i pm fiorentini per l’inchiesta Open.precisa che si tratta di un appoggio personale al ...

