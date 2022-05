Covid in Toscana: 4 morti (a Firenze, Pistoia, Lucca) oggi 25 maggio. E 1.266 nuovi contagi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 4, in Toscana, i morti per coronavirus di oggi 25 maggio 2022. Si tratta di 4 uomini con età media di 74 anni, che risiedevano a Lucca (2), Firenze e Pistoia. Mentre sono 1.266 i nuovi contagiati (333 confermati con tampone molecolare e 933 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 4, in, iper coronavirus di252022. Si tratta di 4 uomini con età media di 74 anni, che risiedevano a(2),. Mentre sono 1.266 iati (333 confermati con tampone molecolare e 933 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni L'articolo proviene daPost.

