Cancro al seno, con "Il filo di Arianna" psicologi, oncologi e terapisti del dolore al fianco delle detenute malate (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sostenere le donne con tumore al seno in condizioni di particolari difficoltà, ad esempio detenute, per aiutarle a trovare l'equilibrio necessario a condurre una vita normale. Con questo obiettivo opera "Il filo di Arianna", ideato dall'équipe di psicologi e oncologi dell'Istituto Nazionale dei Tumori in collaborazione con l'associazione no profit GO5. Il progetto e le future iniziative saranno presentate allo Spazio Alda Merini – in via Magolfa a Milano – il 26 maggio alle ore 18. Il primo passo del progetto è stato quella di avviare una collaborazione con il carcere San Vittore di Milano, dove sono stati creati e offerti i turbanti – il copricapo più frequentemente usato dalle donne che perdono i capelli a causa della terapia. Successivamente, sono state coinvolte le ...

