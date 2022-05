Ucraina: le nuove sanzioni contro Mosca e una nuova offensiva verso Bakhmut (Di martedì 24 maggio 2022) In Ucraina l’esercito russo si prepara a riprendere gli attacchi e ed è pronta ad una nuova offensiva nell’area di Vasylivka e Zaporizhzhia in direzione Bakhmut. Lo riporta nel rapporto della mattina lo stesso Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine. Gli ultimi aggiornamenti sui nuovi attacchi russi Dagli ultimi aggiornamenti provenienti dai soggetti coinvolti, sembrerebbe che all’operazione offensiva nella zona orientale, nella quale continua un’incessante fuoco nei distretti di Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky, si sia aggiunto un rafforzamento ed un raggruppamento delle unità della Federazione in tutta l’area Ucraina. In ogni caso però per il momento le maggiori ostilità sembrerebbero concentrarsi ancora nel Donetsk. Secondo l’amministrazione militare, i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Inl’esercito russo si prepara a riprendere gli attacchi e ed è pronta ad unanell’area di Vasylivka e Zaporizhzhia in direzione. Lo riporta nel rapporto della mattina lo stesso Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine. Gli ultimi aggiornamenti sui nuovi attacchi russi Dagli ultimi aggiornamenti provenienti dai soggetti coinvolti, sembrerebbe che all’operazionenella zona orientale, nella quale continua un’incessante fuoco nei distretti di Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky, si sia aggiunto un rafforzamento ed un raggruppamento delle unità della Federazione in tutta l’area. In ogni caso però per il momento le maggiori ostilità sembrerebbero concentrarsi ancora nel Donetsk. Secondo l’amministrazione militare, i ...

