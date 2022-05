Roma pronta alla finale, Mourinho “Sappiamo cosa fare” (Di martedì 24 maggio 2022) TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – “Bisogna fare tutto quello che si fa per ogni partita, anche se è una finale, è l'ultima partita della stagione e c'è in palio qualcosa di speciale come un trofeo”. Josè Mourinho, ai microfoni di Sky Sport, prova a ‘normalizzarè la vigilia della sfida col Feyenoord a Tirana, ultimo atto della Conference League. Per la Roma la grande chance di tornare a vincere un trofeo. “Questa gara fa parte di un percorso per il gruppo e a livello individuale giocare una finale ti permette di crescere – sottolinea ancora il tecnico portoghese – Che Feyenoord mi aspetto? Hanno avuto tanto tempo per prepararsi e lavorare, potrebbero aver preparato qualcosa di diverso: già nel ritorno della semifinale col Marsiglia, dove hanno fatto 0-0, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – “Bisognatutto quello che si fa per ogni partita, anche se è una, è l'ultima partita della stagione e c'è in palio qualdi speciale come un trofeo”. Josè, ai microfoni di Sky Sport, prova a ‘normalizzarè la vigilia della sfida col Feyenoord a Tirana, ultimo atto della Conference League. Per lala grande chance di tornare a vincere un trofeo. “Questa gara fa parte di un percorso per il gruppo e a livello individuale giocare unati permette di crescere – sottolinea ancora il tecnico portoghese – Che Feyenoord mi aspetto? Hanno avuto tanto tempo per prepararsi e lavorare, potrebbero aver preparato qualdi diverso: già nel ritorno della semicol Marsiglia, dove hanno fatto 0-0, ...

Advertising

gualtierieurope : All’#AeroportodiFiumicino col Presidente Mattarella per l'apertura della nuova area di imbarco A. Un'infrastruttura… - IBadaracco : ROMA: RIFIUTI, M5S-L.RAGGI 'PRONTA PROPOSTA ALTERNATIVA A INCENERITORE' (ITALPRESS) 'La nostra proposta alternativ… - nestquotidiano : Roma pronta alla finale, Mourinho “Sappiamo cosa fare” - AnsaRomaLazio : Mille uomini e centro blindato, Roma pronta per finale. Maxischermo a Olimpico, Gualtieri a Tirana.Polemica per sto… - IlModeratoreWeb : Roma pronta alla finale, Mourinho “Sappiamo cosa fare” - -