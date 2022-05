L’equivicinismo tattico di Berlusconi e Salvini e il vecchio vizio italico di stare con tutti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 24 maggio 2022) Nella guerra per procura combattuta dal regime del Cremlino nella tv e nella politica italiana contro il nemico americano, i primi a schierarsi sono stati prevedibilmente gli epigoni delle tradizioni anti-imperialiste di destra e di sinistra. Quelli per cui, durante la Seconda Guerra Mondiale, erano state le truppe alleate e non quelle naziste ad avere occupato l’Italia e quelli a cui, dopo la guerra, la costituzione della Nato era subito parsa la continuazione del nazismo con altri mezzi, che avrebbe trasformato l’Italia in una Repubblica di Vichy. A queste truppe volontarie, sinceramente impegnate in una guerra che è, agli effetti, anche la loro, come dei loro padri e dei loro nonni, sparsi tra gli uffici del Minculpop e del Cominform, si sono poi aggiunti i miliziani di quella sorta di Gruppo Wagner dell’avvelenamento informativo e cognitivo, che Putin ha ...