(Di martedì 24 maggio 2022) “Ho scritto Ladiin un pomeriggio di primavera, nel mese di maggio dello scorso anno. Ero in bici a Roma centro, insieme ad alcuni amici, e poi ci siamo ritrovati a giocare a calcio in una piazzetta” Dal 20 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale . “Ladi” è una sorta di inno agli anni Novanta e racconta l’infanzia dell’artista attraverso una serie di immagini e situazioni tipiche di quel periodo. Il cantautore menziona una serie di personaggi, ma tutto viene riassunto con un’immagine specifica, ovvero una ragazza con ladi, simbolo degli anni ‘90, che rappresenta un vero “filtro retrò”. Tutto questo può sembrare malinconico, ma il ritmo funky rende la canzone leggera e spensierata....

Advertising

Lopinionista : “La maglietta di Friends”, il nuovo singolo di Pietro Falco - ilperiodo : “La maglietta di Friends”, il nuovo singolo di Pietro Falco, dal 20 maggio in radio e in digitale - Stefmisano : RT @DribblingGo: @isabenanti una jerulina semplice che ama le #santiners e ha la maglietta di Friends ??????#jeru - DribblingGo : @isabenanti una jerulina semplice che ama le #santiners e ha la maglietta di Friends ??????#jeru - Sevenpress : “La maglietta di Friends”, il nuovo singolo di Pietro Falco -

Corriere della Sera

Dal 20 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale "Ladi", il nuovo singolo di Pietro Falco. "Ladi" è una sorta di inno agli anni Novanta e racconta l'infanzia dell'artista attraverso una serie di immagini e ...Dal 20 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale "Ladi", il nuovo singolo di Pietro Falco. "Ladi" è una sorta di inno agli anni Novanta e racconta l'infanzia dell'artista attraverso una serie di immagini e ... Piero Falco, il video de «La maglietta di Friends» Dal 20 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “La maglietta di Friends”, il nuovo singolo di Pietro Falco. “La maglietta di Friends” è una sorta di inno agli anni Novanta ...Il videoclip de “La maglietta di Friends” racconta una mattina qualunque, che preannuncia l’inizio di una tipica giornata del cantautore Dal 20 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e ...