Ius scholae, gli studenti si mobilitano per la riforma della cittadinanza: “In Italia un milione di persone vittime di anacronismo della normativa” (Di martedì 24 maggio 2022) “In Italia più di un milione di persone nate da genitori stranieri ma cresciute ed attive nel tessuto sociale Italiano sono costrette a vivere senza cittadinanza”. Per questo, studenti e universitari oggi si sono uniti in un flashmob fuori dai rispettivi istituti per chiedere, insieme alla Rete per la riforma della cittadinanza, una nuova legge sulla cittadinanza. La mobilitazione è partita dal cortile della scuola Casa del Sole di Milano e ha coinvolto le strutture scolastiche a più livelli. Accanto agli studenti, infatti, come riporta una nota di Rete per la riforma della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “Inpiù di undinate da genitori stranieri ma cresciute ed attive nel tessuto socialeno sono costrette a vivere senza”. Per questo,e universitari oggi si sono uniti in un flashmob fuori dai rispettivi istituti per chiedere, insieme alla Rete per la, una nuova legge sulla. La mobilitazione è partita dal cortilescuola Casa del Sole di Milano e ha coinvolto le strutture scolastiche a più livelli. Accanto agli, infatti, come riporta una nota di Rete per la...

Advertising

ilfattovideo : Ius scholae, gli studenti si mobilitano per la riforma della cittadinanza: “In Italia un milione di persone vittime… - rep_milano : Ius Scholae, dagli studenti riparte la battaglia per la cittadinanza: 'Un diritto che deve accomunare tutti i ragaz… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Studenti mobilitati per chiedere l'approdo nelle aule parlamentari della legge sullo ius scholae, il diritto di avere la cittad… - AGR_web : Gli studenti si mobilitano per lo 'Ius Scholae' negli istituti e le Università italiane Oggi in scuole e università… - camiziani : @MisssFreedom @EnricoLetta @GiorgiaMeloni Ma lo dice pure yoda, solo che la vedo come inattuabile a livello pratico… -