Isola dei famosi | Guendalina Tavassi e la reazione della figlia alle parole dette in diretta | le stories commoventi

(Di martedì 24 maggio 2022)ha lasciato l’deiper poter tornare a casa dai suoi figli: prima però di abbandonare il reality, la naufraga ha fatto una meravigliosa dedica a sua, che sui social ha mostrato anche la propria. Ma cosa sarà mai successo? LEGGI ANCHE :–deiabbandona: cosa è successo poco prima del suo addio dalla spiaggia Prima di lasciare l’deifa una bellissima dedica allaGaia, che sui social mostra la suain. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa ...

Advertising

infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, Guendalina abbandona: «Ho questioni gravi da risolvere». C'entra l'ex marito? Edoardo c - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, nomination e pagelle 19a puntata/ Guendalina e Alessandro vincitori morali - ale81eli82 : RT @see_lallero: 'Giuseppe chi?' Dall'#isola dei Famosi del 23 maggio 2022 su Canale 5. - eexistere : RT @Viperissima_: Alessandro prima e Guendalina adesso, due papabili vincitori che lasciano il gioco. Il mondo dei reality è in lutto. #iso… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #guendalina , papabile vincitrice dell' #isola, abbandona il gioco proprio nel giorno della scarcerazione dell'ex marito http… -

... mentre si allarga la minacciatest missilistici dalla Corea del Nord e non è in vista di ... Lo scopo è dissuadere la Cina dall'aggredire Taiwan, ma anche l'dal cercare l'indipendenza: nessuna ...Il naufrago perde al televoto e raggiunge Playa SgamadissimaSi va avanti e ora tocca agli altri naufraghi svelare a tutti la lro decisione. Roger, Estefania ed Edoardo restano. Chi spiazza tutti a L'Isola dei Famosi 2022 è ...Una decisione inaspettata nel giorno in cui l’ex marito, Umberto D’Aponte, è uscito dal carcere. Guendalina Tavassi ha lasciato L’Isola dei Famosi nel corso della puntata del 23 maggio del Reality Sho ...