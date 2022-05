(Di martedì 24 maggio 2022) Data2022 – Chi succederà a Lionel Messi e a Alexia Putellas nel prossimo? I successori dell’attaccante argentino e della centrocampista spagnola riceveranno il premio individuale più ambito in anticipo rispetto al solito, a seguito della piccola rivoluzione che ha investito il tanto discusso riconoscimento in vista della sua prossima edizione. L'articolo

Advertising

M2000Philip : Prima Regola: il Pallone D’Oro va a Leo Messi. Seconda Regola:… - _ElPrincipe22 : RT @CalcioFinanza: Il Pallone d’Oro anticipa: lista dei candidati ad agosto e cerimonia il 17 ottobre. L'edizione 2022 sarà la prima con le… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Pallone d’Oro anticipa: cerimonia il 17 ottobre: Data Pallone d’Oro 2022 – Chi succederà a… - CalcioFinanza : Il Pallone d’Oro anticipa: lista dei candidati ad agosto e cerimonia il 17 ottobre. L'edizione 2022 sarà la prima c… - LoryP97 : RT @Juventina962: Quando vi salta in mente di affermare che questo biondino qui sta alla Juve perché è amico del presidente, VERGOGNATEVI d… -

VareseSport

... 'Benzema vincerà il' Vinicius si è poi soffermato sul rapporto con Karim Benzema , spingendo la sua candidatura per il: ' Per me lo vincerà , nessuno ha giocato ed è ...Michel Platini, exe storico fantasista, è stato intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport: le sue parole Michel Platini è stato intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport. Ecco cosa ha ... Pallone d'oro – Promozione, Prima e Seconda Categoria: al via le votazioni