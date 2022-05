Fiorentina, TmW: “Tante uscite per i viola, si riparte da Italiano” (Di martedì 24 maggio 2022) Fiorentina, TMW- La squadra Commisso, la Fiorentina nella prossima stagione affronterà la Conference League e come riporta TMW si parte già con il mercato. Ottima la stagione della viola che ad oggi deve davvero ripartire dai quei punti cardine su cui costruire un futuro radioso come la stagione appena passata. L’unico cavillo imporTante della stagione dei viola sono i molti prestiti che dovranno rientrare nei propri club di appartenenza smembrando il gruppo. In questo dovrà essere davvero bravo Commisso con il suo staff per fare una Fiorentina di livello per le prossime stagioni e non solo. “Non sono pochi i protagonisti di questa stagione certi di andare via. Dragowski, contratto scadenza 2023, verrà ceduto questa estate e al suo posto possibile l’arrivo di Vicario. Non verrà ... Leggi su seriea24 (Di martedì 24 maggio 2022), TMW- La squadra Commisso, lanella prossima stagione affronterà la Conference League e come riporta TMW si parte già con il mercato. Ottima la stagione dellache ad oggi deve davvero ripartire dai quei punti cardine su cui costruire un futuro radioso come la stagione appena passata. L’unico cavillo impordella stagione deisono i molti prestiti che dovranno rientrare nei propri club di appartenenza smembrando il gruppo. In questo dovrà essere davvero bravo Commisso con il suo staff per fare unadi livello per le prossime stagioni e non solo. “Non sono pochi i protagonisti di questa stagione certi di andare via. Dragowski, contratto scadenza 2023, verrà ceduto questa estate e al suo posto possibile l’arrivo di Vicario. Non verrà ...

