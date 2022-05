Ultime Notizie – Il cuore si emoziona e guida il nostro cervello (Di lunedì 23 maggio 2022) Le emozioni nascono nel cuore, e non nel cervello, dicevano i poeti. Ora la ricerca scientifica conferma le fondamenta di questo topos letterario. Uno studio dei bioingegneri dell’Università di Pisa in collaborazione con l’Università di Padova e l’University of California Irvine e pubblicato sulla rivista ‘Proceedings of the National Academy of Science of the Usa’ analizza il meccanismo che ci porta a provare una specifica emozione a fronte di determinati stimoli e trova nel cuore la radice delle emozioni. “Che il corpo giochi un ruolo fondamentale nel definire gli stati emotivi è ormai ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica – spiega Gaetano Valenza, docente di bioingegneria al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa e ricercatore al Centro ‘E. Piaggio’ – Tuttavia, se escludiamo alcune teorie ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Le emozioni nascono nel, e non nel, dicevano i poeti. Ora la ricerca scientifica conferma le fondamenta di questo topos letterario. Uno studio dei bioingegneri dell’Università di Pisa in collaborazione con l’Università di Padova e l’University of California Irvine e pubblicato sulla rivista ‘Proceedings of the National Academy of Science of the Usa’ analizza il meccanismo che ci porta a provare una specifica emozione a fronte di determinati stimoli e trova nella radice delle emozioni. “Che il corpo giochi un ruolo fondamentale nel definire gli stati emotivi è ormai ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica – spiega Gaetano Valenza, docente di bioingegneria al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa e ricercatore al Centro ‘E. Piaggio’ – Tuttavia, se escludiamo alcune teorie ...

Advertising

sole24ore : ?? #Ucraina, #Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa a Kiev - sole24ore : ?? Gli #Usa risponderebbero militarmente se la #Cina invadesse #Taiwan: - sole24ore : ?? “La #pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace a ogni costo'. Le parole del premier polacco… - music_plumee : RT @chiccochiesa: Se va a finire come leggo dalle ultime notizie, in quelle lacrime di lunedì scorso oltre al “sarei rimasto” c’era anche “… - ivanretta72 : RT @PianetaMilan: .@acmilan , Stefano #Pioli si è tatuato lo scudetto appena vinto (FOTO) #ACMilan #Milan #Sempremilan -

Siria: inviato Onu saluta positivamente amnistia Assad Secondo media siriani e panarabi, durante il suo incontro a Damasco svoltosi nelle ultime ore col ministro degli esteri siriano Faysal Miqdad, Pedersen ha dichiarato ai giornalisti: "Sono stato ... Iraq: nuova tempesta di sabbia, sospesi voli negli aeroporti Lo riferisce la tv irachena al Iraqiya, secondo cui il premier Mustafa Kazemi ha ordinato la misura d'emergenza, già presa più volte nelle ultime settimane. Si tratta della nona tempesta di sabbia ... Il Sole 24 ORE Salernitana, Ribery pronto a restare: “Se volete resto qui” Ribery ha voglia di giocare ancora. L’ex fantasista di Fiorentina e Bayern dopo la serata di ieri vuole restare in maglia granata. Queste le sue parole: “Bello vivere certe emozioni, abbiamo sempre cr ... EA potrebbe essere in vendita: Apple, Amazon e Disney interessate L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha dato il via ad una vera e propria corsa agli acquisti da parte delle principali realtà del gaming e sembra che i grand movimenti non sian ... Secondo media siriani e panarabi, durante il suo incontro a Damasco svoltosi nelleore col ministro degli esteri siriano Faysal Miqdad, Pedersen ha dichiarato ai giornalisti: "Sono stato ...Lo riferisce la tv irachena al Iraqiya, secondo cui il premier Mustafa Kazemi ha ordinato la misura d'emergenza, già presa più volte nellesettimane. Si tratta della nona tempesta di sabbia ... Ucraina, Mosca: «Valutiamo il piano di pace dell’Italia». Prigionieri Azovstal a processo Ribery ha voglia di giocare ancora. L’ex fantasista di Fiorentina e Bayern dopo la serata di ieri vuole restare in maglia granata. Queste le sue parole: “Bello vivere certe emozioni, abbiamo sempre cr ...L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha dato il via ad una vera e propria corsa agli acquisti da parte delle principali realtà del gaming e sembra che i grand movimenti non sian ...