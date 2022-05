Playoff Serie C: sorpresa FeralpiSalò, Palermo ha il 12° uomo. Padova e Catanzaro… (Di lunedì 23 maggio 2022) Da FeralpiSalò-Palermo passando per Padova-Catanzaro: l'analisi delle due sfide promozione delle semifinali Playoff di Serie C. sorpresa gardesani, rosanero con il dodicesimo uomo. Padova si scopre Chiricò-dipendente, il Catanzaro... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 maggio 2022) Dapassando per-Catanzaro: l'analisi delle due sfide promozione delle semifinalidiC.gardesani, rosanero con il dodicesimosi scopre Chiricò-dipendente, il Catanzaro...

Advertising

sportmediaset : Il Monza ribalta il Brescia: è finale contro il Pisa per la Serie A #SerieB #MonzaBrescia - WiAnselmo : RT @Mediagol: Playoff Serie C: sorpresa FeralpiSalò, Palermo ha il 12° uomo. Padova e Catanzaro… - Mediagol : Playoff Serie C: sorpresa FeralpiSalò, Palermo ha il 12° uomo. Padova e Catanzaro… - Nebrodinotizie : Il mediano Vittorio Favo racconta come i santagatesi si stanno avvicinando alla partita di mercoledì prossimo a Cav… - Dekmar83 : @rafamaz72 @Chiariello_CS @OfficialUSS1919 Questo attualmente non mi interessa :-) so solo che a differenza di molt… -