Monza-Lazio LIVE 0-1 al 45' | decide Immobile

monza-lazio, Marusic a Dazn: “Gara dura: dobbiamo essere più cattivi e…” - Le parole del calciatore biancoceleste, intervenuto tra il primo e il secondo tempo del match direttamente da bordocampo all'U-Power Stadium ... Continua a leggere>>

monza-lazio, Zaccagni contro Tudor: nervi tesi per la sostituzione - Tensione al momento del cambio della Lazio: dura soltanto mezz'ora la partita di Zaccagni nell'anticipo tra i biancocelesti e il Monza ... Continua a leggere>>

monza-lazio diretta 0-1: Bondo sfiora la rete con un colpo di testa mal calibrato - monza-lazio, valido per la 35a giornata di Serie A, andrà in scena all'U-Power Stadium oggi, sabato 4 maggio, alle ore 18. La Lazio va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato nel ... Continua a leggere>>