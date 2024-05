Prima Categoria Il Sassoferrato Genga ritorna in Promozione dopo 2 anni

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 4 maggio 2024) I sentinati di Ricci perdono 3-4 contro la Sampaolese in un match sospeso per un malore, ma ringraziano la Filottranese per il 2-0 alla Real Cameranese, 4 maggio 2024 – Ilè di nuovo in. Al “Faggioni” di, infatti, la squadra di Simone Ricci ha perso 3-4 contro la Sampaolese in un match rocambolesco, interrotto per un malore a un dirigente ospite. Grazie alla contemporanea vittoria della Filottranese contro la Real Cameranese per 2-0 festeggiano la vittoria del campionato. I sentinati tornano nella seconda divisione regionale 2 stagionila retrocessione del 2021-2022 e il 3° posto della passata annata in. Ora può cominciare la festa in due paesi,e ...