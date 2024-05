Dove vedere Udinese Napoli in tv e streaming | tutte le soluzioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 4 maggio 2024)letv e inperil match del Bluenergy Stadium, in programma per lunedì sera. Il calcio d’inizio diè fissato per le ore 20:45 di lunedì 6 maggio. Lo stadio che ospiterà la gara è il Bluenergy Stadium di Udine: non un ambiente qualunque per i tifosi azzurri che l’anno scorso, precisamente il 4 maggio 2023, hanno festeggiato proprio sul parto verde della casa dell’la matematica vittoria del terzo scudetto della propria storia. Un clima alquanto diverso rispetto a quello pesante con il quale gli azzurri si stanno confrontando questa stagione. Calzona ha infatti ribadito, nella scorsa conferenza stampa, di voler chiudere ...