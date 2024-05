Challenger 175 Cagliari 2024 | Navone incontenibile - Darderi battuto in due set e ora finale con Musetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Marianovola innel175 di. L’argentino ha sconfitto Lucianoin due set con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 48 minuti. Vittoria meritata per il nativo della provincia di Buenos Aires, che conferma il suo straordinario momento di forma in questoda 23 vittorie su 32 partite: sta giocando il miglior tennis della sua carriera e anche a livello Atp si sta dimostrando uno dei più in forma del circuito. Domani potrebbe arrivare anche il primo titolo stagionale, dopo i cinquevinti nel 2023, ma ad attenderlo c’è la testa di serie numero 2 Lorenzo, in un incontro che si preannuncia scoppiettante. In caso di vittoria,salirebbe al numero 31 della ...