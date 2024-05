Sadiq Khan eletto sindaco di Londra per la terza volta

(Di sabato 4 maggio 2024) (Adnkronos) –vince la corsa adi. L'esponente laburista ottiene uno storico terzo mandato come primo cittadino della capitale inglese. Ha prevalso con il 43,7% dei voti, mentre la sua rivale conservatrice Susan Hall ha ottenuto il 32,6%. L'affluenza è stata del 40,5%.ha raccolto 1.088.225 voti, rispetto agli 811.518 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in schedarale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ...

