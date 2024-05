Inter - i tifosi chiedono ancora uno sforzo | col Sassuolo ultimo l’obiettivo!

I gol, certo, o magari le parate memorabili, i colpi di classe: il calcio si guarda per quello in fin dei conti. Ma a volte per restare nel cuore dei tifosi più che i numeri serve altro. Una totale abnegazione, la capacità di dare ogni goccia di sudore per la causa: come ha fatto Gigi Corino, ad ... Continua a leggere>>